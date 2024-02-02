عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 352 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركبات بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

رئيس جامعة طنطا: الطبيب المصري مطلوب في الدول العربية والأوروبية

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 352 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

صحف الكويت| الجزائر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة .. أمريكا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

كما أسفرت الحملة،  عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 45 ألفا و950 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

السير عكس الاتجاه السير بدون لوحات معدنية العميد وائل حمودة الضفة الغربية الشوارع الرئيسية الضفة القانونية النيابات المختصة امن الغربية أمن الطرق والشوارع الع الطبيب الطرق العرب الدراجات الحملة إطلاق النار في غزة ردع مخالفين قانونيا في حملة على مدار 24 ساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

موضوعات متعلقة

حكايات الوافدين للدراسة في جامعة طنطا.. طلبة وأطباء بشري وأسنان للتعلم بمنارة العلم

ترشيحاتنا

الأزهر يحتفي بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في معرض الكتاب

13 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى

الطقس الآن.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ومدن القناة والصعيد وأمطار غزيرة قادمة

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات شهرا لإستكمال المونوريل بالقاهرة

6 جامعات مصرية في قائمة أفضل 1000 بين 32 ألف جامعة عالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

فيديو

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ