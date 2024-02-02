عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الجزائر تطالب مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وأمريكا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر لجهود حماية وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة
مصر ترفع الفائدة 2 في المئة
الأونروا: قد نضطر إلى وقف عملياتنا في غزة بحلول نهاية فبراير
تحرير الرهائن المحتجزين في مصنع بتركيا
نائب رئيس وزراء بريطانيا: لن نرسل قوات برية إلى اليمن
ملك الأردن يحذر من تفجر الأوضاع بالمنطقة إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعم مصر لكل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق، ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.

كما أكد على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.

وقالت صحيفة "الراي" إن البنك المركزي المصري أعلن أنه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.ورفع البنك سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25 في المئة من 20.25 في المئة، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25 في المئة من 19.25 في المئة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن  الجزائر صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس‭.‬ وينص مشروع القرار على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحاءه.

وقالت "الجريدة" إن  أوليفر داودن نائب رئيس الوزراء البريطاني قال، إن بريطانيا لن ترسل قوات برية لقتال جماعة الحوثي في اليمن، مضيفاً أن الضربات الجوية "أضعفت الجماعة المتحالفة مع إيران".

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرًا تنفيذياً لاتخاذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التي "تقوض السلام" في الضفة الغربية، وتشمل تلك الأنشطة الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب. ويشمل الأمر التنفيذي عقوبات مالية وقيود على التأشيرات، وينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

ونقلت "القبس" عن ملك الأردن، عبد الله الثاني، قوله إن  استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة. كما أشار عاهل الأردن إلى أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة بشكل كاف ومستدام، وأهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم المساعدات للقطاع ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها.

وقالت "الراي" إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حيث الحرب بين حركة حماس وإسرائيل مع حلول نهاية فبراير الجاري، قائلة "إذا ظل التمويل معلقاً، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".

دوليًا، قالت "الوطن" إن الشرطة التركية حررت مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح في مصنع تابع لشركة "بروكتر أند جامبل"، الأميركية العملاقة بالقرب من إسطنبول، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

فلوس وشغل وعلاقات جديدة.. الأبراج الأكثر حظا في فبراير 2024

الحبس سنة وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية مغشوشة طبقا للقانون

للمتلاعبين فى الأسعار.. صدمة جديدة تواجه تجار الذهب

لماذا يأتي الأموات لبعض الناس في الأحلام وخاصة الأحباب؟.. علامات مهمة جدًا

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

كارت الخدمات المتكاملة.. دليلك الشامل للمزايا وأماكن وشروط التقديم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتش عن الأعلاف|تحرك أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب رمضان.. كم يصل الكيلو؟

لهذا السبب.. امرأة تطلق ثعبانا ساما على زوجها في الهند

فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

الأول أنهي حياة طفليه والثاني أمه..تعرف على نهاية شابين صينيين تصدرا الترند

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ