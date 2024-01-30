رئيس جامعة طنطا: الطبيب المصري مطلوب في الدول العربية والأوروبية

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إنّ الجامعات المصرية تلعب دورا مهما جدا في دعم اقتصاد الدولة وتوفير الموارد التي يمكنها تقليل الفجوة الاستيرادية، وبخاصة الملف الصحي، مشددًا على أن الفترة المقبلة يجب التنسيق بين وزارات الصحة والسياحة والتعليم العالي، من أجل تحقيق سياحة علاجية حقيقية بالمعنى الاستراتيجي.

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "مصر لديها 125 مستشفى جامعيا على أعلى مستوى بأفضل منظومات عالمية بها 33 ألف سرير في كل محافظات الجمهورية".

وتابع رئيس جامعة طنطا: "نخرج أعدادا كبيرة في كليات الطب، إلا أن مصر لديها نقص في الأطباء نتيجة المستوى الراقي الذي يتخرج به الطبيب المصري وهو ما يجعله يعمل في الدول العربية والأوروبية، وبخاصة إنجلترا وألمانيا.. الطبيب المصري بيتخطف من الدول الأوروبية والعربية".