قصور الثقافة: أهل مصر نظم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية لمعرض الكتاب

قالت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّ برنامج أهل مصر جرى إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحةً أن "وزارة الثقافة تتعامل مع المبادرة بوعي شديد جدا، لأن أبنائنا في المناطق الحدودية هم خط الدفاع"، ومؤكدةً أن الملتقى نظم زيارات ميدانية لأبناء المحافظات الحدودية لمعرض القاهرة الدولي للكتابة.



وأضافت، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال حوارها، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: "لكي نبني خط دفاع قوي يجب أن نبني الشخصية بشكل قوي، وأن يتم الربط بينهم ومصر، ويجب أن نشعرهم بأنهم ليسوا أقل من إخوتهم في القاهرة».



وتابعت: «من هنا جاءت فكرة جمع أبناء المحافظات الحدودية في إطار مشروع أهل مصر وهو عبارة عن 3 فئات، هم الشباب، الطفل، والمرأة».



وأكدت، أن «أهل مصر» يستهدف بناء الشخصيات واكتشاف المواهب والمهارات وزيادة ثقة أبناء مصر في أنفسهم حتى يكونوا أشخاصا فاعلين في المجتمع: «لدينا تجارب ناجحة من أولادنا ونعمل على هذا المشروع منذ عام 2018، حيث حكى الشباب تجاربهم وأكدوا على اهمية هذا النوع من الملتقيات في تكون شخصيتهم وتغيير بعض أفكارهم مثل القدرة على رؤية الآخرين بعين الحقيقة».

https://www.youtube.com/watch?v=pXMcrPAsEEg

