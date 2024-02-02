12.5 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح العربية للأدوية خلال 6 أشهر

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 23% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري 2023/2024.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 65.685 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 53.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الفترة إلى 413.8 مليون جنيه، مقابل 324.9 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 35.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 35.73 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 191.23 مليون جنيه، مقابل 152.7 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

أسهم ادكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ويمتلك ماهر مقار تواضروس مقار (4.40%)