غير الحصوات .. أسباب متعددة وراء التهاب المرارة

يعد التهاب المرارة من المشكلات التى تحتاج المزيد من الوعى عنها فيعتقد الكثير من الأشخاص أنه يحدث بسبب تكون الحصوات فقط لكنها فى الحقيقة ليست السبب الوحيد.

وفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك ” يحدث التهاب المرارة في حال التهاب الحويصلة الصفراوية ويمكن أن يرجع التهاب الحويصلة الصفراوية إلى الأسباب التالية:

حصوات المرارة

يحدث التهاب المرارة في الأغلب بسبب تكوُّن جزيئات صلبة في المرارة (حصوات مرارية) ويمكن أن تسد الحصوات المرارية القناة التي تتدفق من خلالها العصارة الصفراوية عندما تغادر المرارة فتتراكم العصارة الصفراوية في المرارة، مسببة التهابات.



الورم

يمكن أن يؤدي الورم إلى منع خروج العصارة الصفراوية من المرارة بشكل طبيعي وتسبب هذه الحالة تراكم العصارة الصفراوية، ما يؤدي إلى التهاب المرارة.



انسدادات قنوات المرارة

يمكن أن تسد الحصوات أو العصارة الصفراوية السميكة والجزيئات الدقيقة (الكدارة) قناة المرارة، ومن ثم يحدث التهاب المرارة ويمكن أن يحدث الانسداد نتيجة لالتواء قنوات المرارة أو تندبها.



العدوى

قد تؤدي متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وأنواع أخرى معينة من العدوى الفيروسية إلى الإصابة بالتهاب المرارة.



المرض الشديد

يمكن أن يسبب المرض الشديد في حدوث تلف في الأوعية الدموية وتقليل كمية الدم المتدفقة إلى المرارة، ما يؤدي إلى التهاب المرارة.

