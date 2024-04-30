تخصيص 12 فدانًا لإنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية| ولجنة المجلس الأعلى تتفقد الموقع

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة بصدد إنشاء الجامعة التكنولوجية على مساحة 12 فدانا بمدينة الكوثر، نتيجة ازدياد الطلب على التخصصات التكنولوجية والحاجة الملحة لتطوير الصناعات التكنولوجية بمحافظات جنوب الصعيد، ودعم تلك الصناعات وتعزيزها بأيد عاملة مدربة وذات كفاءة ومهارة فنية عالية.

وأضاف "النعماني" أن الجامعة التكنولوجية تمثل نقلة نوعية لإقليم جنوب الصعيد، وتساهم فى استيعاب عدد كبير من الطلاب بمحافظات الصعيد الراغبين فى الدراسة بالمجال التكنولوجي، مضيفاً ان الجامعة ستضم في المرحلة الاولي ثلاث كليات جديدة وهي “تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تكنولوجيا العلوم الصحية وكلية تكنولوجيا النقل”، والتي ستساهم في استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، كما توفر تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة مناظر لنظم الجودة العالمية.

واستقبلت الجامعة أعضاء اللجنة الهندسية بالمجلس الاعلي للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى زيارة ميدانية لمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء الجامعة التكنولوجية بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، أعضاء اللجنة الهندسية.

وقال الدكتور خالد عمران انه تم إطلاع اللجنة على كافة المستندات والدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء الجامعة التكنولوجية، وتقديم الملفات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لذلك.

جامعة سوهاج

وأوضح انه تم إجراء زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة إلى مدينة الكوثر لمعاينة احداثيات قطعة الأرض والوقوف على مدى صلاحيتها واستيفائها لكافة الشروط التى يجب توافرها لإنشاء الجامعة، قبيل إعطاء إشارة البدء فى الأعمال الإنشائية.

اللجنة الهندسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثلها كل من، المهندسة أمل شعبان عبد الوهاب وكيل وزارة الشئون الهندسية والإدارية بالوزارة، والمهندس محمد حسين جادالله مدير عام الإدارة الهندسية بالوزارة والمهندسة صفاء عوض بالإدارة المركزية للشئون الهندسية والإدارية، ، والمهندس محمد عبد اللطيف بالإدارة الهندسية، وعدد من أعضاء الإدارة.