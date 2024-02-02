جامعة حلوان X أسبوع| بحث سبل التعاون مع سفير تشاد.. مد فترة التقديم على منصة ادرس في مصر.. مكافآت تحفيزية للمتميزين.. منافذ بيع للسلع الغذائية للعاملين

رئيس جامعة حلوان:

حريصون على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة للطلاب الوافدين

نعمل على تقديم كل الدعم لتحسين أجور العاملين بالجامعة

جامعة حلوان الاهلية مستمرة في قبول الطلاب الوافدين في البرامج

اتفاق مع عدة شركات لعمل منافذ بيع للسلع الغذائية واللحوم والدواجن

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم الممثل التجاري بالسفارة و الدكتور نبيل نصر المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا، و قد تمت مناقشة أوضاع الطلاب التشاديين في الجامعة، كذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين، ويأتى ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة حلوان والتي تقضي بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.

كما افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية، والذي أقيم تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور قنديل على تشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة في تسويق كليات الجامعة من خلال أفكار وأعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية، بعد توجيهه لذلك في اجتماع مجلس الجامعة.

وكان الدكتور وائل عناني رئيس القسم قد وجه الطلاب باختيار مشروعات تتمثل في تسجيل فيديوهات وثائقية عن كليات الجامعة لإظهار منشآت الجامعة والرموز البارزة بها. كما تم تشكيل مجموعات عمل لتوزيع الطلاب على مختلف كليات الجامعة، حيث قام الطلاب بتصوير العديد من الكليات وإظهار إمكانيات كل كلية ومراكزها.

وفي ختام المعرض، وجه الدكتور قنديل الشكر للطلاب على جهودهم، كما كرم المتميزين منهم على جهودهم وذلك خلال تحكيم مشروع طلبة بكالوريوس الترم الأول 2024/2023 .

ومع منتصف الأسبوع اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة التوجه إلى التحول الرقمى بشكل كامل لما له من مميزات فى توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ ومواكبة للتطور التكنولوجى ، وعلى اثره قامت الجامعة فى تحصيل المصروفات من الطلاب من خلال التعاون مع شركة "إي فاينانس ".

كما أشار الدكتور قنديل إلى أهمية اختيار الكفاءات وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات العمل مع تحقيق العدالة فى التوزيع واتباع سياسة الثواب والعقاب ، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة من خلال تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، حتى ينعكس ذلك على بيئة العمل ويساعد فى زيادة الإنتاج بأرقام حقيقية.

وأضاف انه تم عقد اتفاق مع عدد من الشركات لعمل منافذ بيع للسلع الغذائية واللحوم والدواجن مثل شركة امان والتعاون.

وحث رئيس الجامعة خلال الاجتماع بضرورة ترشيد الاستهلاك لجميع موارد الجامعة من ورق وأحبار وغيرها ، كما شدد بأن الطالب هو محور اهتمام الجامعة لذا وجب تقديم خدمة له بشكل يليق بالجامعة من خلال تلبية كل متطلباته وتيسير اى عوائق أمامه.

وأكد رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان لعقد هذه الاجتماعات بشكل دورى للاستماع لجميع المشاكل والشكاوى والعمل على تجنبها وحلها وكذلك المقترحات وهو ما يؤثر على جودة العملية التعليمية والإدارية والمالية.

ومن جانبه اوضح الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ضرورة الاهتمام بمتابعة كل الإدارات خطط رعاية الشباب والعمل على تنفيذها بشكل متكامل .

وأثنى هشام رفعت أمين الجامعة المساعد فى كلمته على المجهود الرائع الذى يقوم به العاملون مطالبا بمزيد من الجهد والمثابرة لمواصلة التقدم .

وقام بتوجيه عدد من المقترحات لتحسين سير العمل مثل الاهتمام بالنظافة والصيانة والمحافظة عليها بشكل دورى للاستفادة من الرواكد سواء من خلال تكهين الأجهزة الغير صالحة او إعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى .

كما أوضح انه تم إعادة فتح المطابخ في جميع الكليات لعمل وجبات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بسعر رمزى، وتم التنسيق بين أمناء الكليات ومديرى العموم تيسيرا للعمل والاهتمام بعامل الوقت لرفع كفاءة العملية الإدارية.

وتم ايضا مناقشة ضرورة تحديث البيانات واللوائح بشكل دورى وسرعة عرض النتيجة قبل بداية الفصل الدراسى الثانى تسهيلا على الطلاب،وضرورة الاهتمام بشكل كبير بالموارد البشرية والعمل على تحقيق كافة سبل الراحة مثل إزالة كل العوائق والمشكلات مثل متابعة خدمة التأمين الصحى الجديد والاهتمام بالدورات التدريبية المختلفة .

ومع نهاية الأسبوع أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أنه نظرا للاقبال الشديد على منصة ادرس في مصر

تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتي 15 فبراير 2024

كما تستمر جامعة حلوان الاهلية في قبول الطلاب الوافدين في البرامج التالية للعام الدراسي 2024/2023 (طب الاسنان وجراحة الفم كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم، كلية الانسانيات و تجارة الأعمال، كلية الفنون التطبيقية، كلية الحاسبات، كلية العلاج الطبيعي).

من خلال التقديم عبر الرابط التالي

https://admission.study-in-egypt.gov.eg