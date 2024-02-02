بحضور رئيس الهيئة | افتتاح مبنى قضايا الدولة بعد تطويره في الغردقة ..صور

افتتح أمس الخميس المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة فرع الغردقة أول بمحافظة البحر الأحمر بعد رفع كفاءته، ووحدة التحول الرقمي بفرعي الهيئة بالغردقة، كما وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة الغردقة.



صاحب المستشار رئيس الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى للهيئة والمستشار محمد حسن الأمين العام والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.



كما حضر الافتتاح كل من المستشار أبو بكر مروان رئيس الاستئناف رئيس المتابعة بمحكمة استئناف عالي قنا مأمورية البحر الأحمر والمستشار علي أبو بكر رئيس الاستئناف رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية والمستشار أحمد عبد الحميد المحامي العام لنيابات البحر الأحمر والمستشار محمد حسن أبوجبل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالغردقة والمستشار إسلام محمد مقلد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالغردقة والمستشار بيشوي المشرف علي مجلس الدولة بالبحر الأحمر والمستشار منجي محمد خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر أول والمستشار طه سطوحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر ثان. والمستشار منتصر محمود تقي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بمحافظة البحر الأحمر والمهندس حسني منصور وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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