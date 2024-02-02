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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«عاوزين مظهر حلو وحركة المرور سهلة».. تفاصيل جولة محافظ القليوبية بالخصوص وشبرا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، للاطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة في مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين ولخلق بيئة نقية لهم، والاستعداد والجاهزية الكاملة لمواجهة أي أزمات قد تحدُث، مشيراً إلى أهمية المظهر الجمالي لكل المناطق وعدم إعاقة حركة المرور والمارة.

وشملت الجولة، المرور على عددٍ من المحاور الهامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومن بينها الحملة الميكانيكية للمحطة الوسيطة بالخصوص حيث وجه برفع كفاءة المعدات من خلال الصيانة الدورية لها بالإضافة إلى متابعة المعدات الجاري صيانتها بالاهتمام بالمعدات التي تستخدم في مواجهة الطوارئ والانتشار السريع.

كما تفقد امتداد محور الخصوص بالإضافة إلى تفقد نفقي الأمير والرشاح أسفل الطريق الدائري بمدينة الخصوص.

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد محور الفريق العصار وعلى جانبي الطريق بنزلة محور الفريق العصار ، وشارع ترعة الشابوري وشارع ١٥ مايو وكوبري مسطرد وشارع ١٣٥ والشارع الجديد،  بالإضافة إلى متابعة النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وفي سياقٍ مُتصل وجه "محافظ القليوبية" برفع الباعة الجائلين المتواجدين على امتداد محور الخصوص لعدم إحداث عرقلة في السير، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات حرم الطريق في نطاق المدينة ككل للحفاظ على حق المواطنين وعدم تشويه المظهر الحضاري، وكذلك الاهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء .

وشددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة التأكُد من جاهزية جميع المُعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المُعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للاستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع.

ووجه بضرورة مراعاة البعد البيئي بأماكن التجميع التي يتم تخصيصها في بعض المواقع، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة علي جانبي الطريق بالمكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها.

كما وجه بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولاً بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين .

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