حنين..اختفت 13 يوما والأمن عثر عليها داخل حفره بمنزل

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من كشف لغز اختفاء الطفله حنين السيد الشربينى ٨ سنوات من قريه المتابعين بكفرالغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

البدايه عندما تلقي الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفرسعد بمحافظة دمياط، بلاغا من أسرة الطفله حنين، يفيد باختفاء الطفله دون معرفه مكانها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي باشراف العميد محمد عزت مدير اداره البحث الجنائي بمديريه أمن دمياط ، لكشف لغز اختفاء الطفله، وتم تكثيف الجهود الأمنية وبالفعل تم حل اللغز وتم إلقاء القبض على الجانى.

جاء خلال التحقيقات، اعترف الجانى، أن الطفله جاءت لمنزلهم للهو مع بنات شقيقته، الا انه أوهمها انهم نائمين وسيقوم بايقاظهم الا انه قام باستدراجها إلى إحدى الغرف بالمنزل وحاول التحرش بها الا ان الطفله صرخت وحاولت الاستغاثه بمن في المنزل فقام على الفور بخنقها فلفظت انفاسها الاخيرة وقام بعد ذلك باغتصابها.

أشار الى انه قام بعد ذلك بحفر حفرة عميقه باحدى الغرف ووضع الطفله داخل شوال ثم قام بدفنها، وانكر عند سؤال من قبل الاحهزة الامنيه بمعرفته بدخول الطفله لمنزلهم.





