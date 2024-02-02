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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الجمعة

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

الطقس اليوم .. نشرت هيئة الأرصاد، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى وقوع مدن  ( الإسكندرية-البحيرة-دمياط-بورسعيد- العريش-شمال سيناء-رفح) تحت تأثير العواصف الرعدية الان.

وقالت هيئة الأرصاد، أنه متوقع أن يصاحب تلك العواصف خلال الطقس اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق هناك.

وعن ️باقى محافظات الوجه البحرى قالت هيئة الأرصاد، إنها على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت ولكن شدتها تكون أقل حدة عن شمال البلاد .

وتكون ️الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون بارد نهارا على القاهرة الكوبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع خلال الطقس اليوم، على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكوبرى ما بين 6 إلى 8 درجات.

وتستمر فرص تكون الثلوج خلال الطقس اليوم، على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من الصفر درجة مئوية.

أما عن مناطق فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، كالتالي:

تكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات برد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن حركة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط خفيف إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف، والبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح مابين متر إلى متران إلا ربع.

وعن متوسط درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى  9 درجات
السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى  9 درجات
جنوب سيناء 20  للعظمى والصغرى  9 درجات
شمال الصعيد 17  للعظمى والصغرى  9 درجات
جنوب الصعيد 18  للعظمى والصغرى  9 درجات
 

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