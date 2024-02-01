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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كلمة خلال الجلسة السادسة من ورشة عمل "تعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التى عقدتها شبكة المدن القوية والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون بمدينة فاليتا بمالطا.

جاء حديث الجلسة حول تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها فى جهود الوقاية التى تقودها المدن، فقد أشارت محافظ دمياط إلى أن المرأة فى مصر تعيش حالياً بالعصر الذهبي حيث حظت بمكانة كبيرة و حصلت على كافة حقوقها بمختلف الأصعدة ، والذى ينبع من ايمان القيادة السياسية بدورها المحورى فى المجتمع.

و حصلت المرأة على وظائف قيادية لم تحظى بها من قبل و توليها حقائب وزارية أكثر وزيادة تمثيلها بالبرلمان ، وأعربت عن اعتزازها بكونها من ضمن هؤلاء السيدات التى حظت بهذه الثقة ، لتصبح أول سيدة قبطية تتولى منصب محافظ فى مصر.

وأشارت إلى حرصها على إتاحة تلك الفرصة للسيدات داخل محافظة دمياط وذلك بتوليهن مناصب رؤساء وحدات محلية وعدد من المناصب داخل الهيكل الادارى للمحافظة،  و أيضًا تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لاتاحة دورات تدريبية تعمل على رفع قدراتهن سواء بالعمل داخل القطاعين العام والخاص جاء منها على سبيل المثال " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و إطلاق دورات لمساعدتهن على بدء وتطوير المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس مصر..

وأضافت أنه وفى إطار ما بصدد مناقشته حول تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها فى جهود الوقاية التى تقودها المدن ، فقد أكدت أنه لابد استهلال الحوار بالتأكيد على تأثير المرأة القوى والبالغ على المجتمع،  ودورها الكبير فى بناء مجتمع قوى ومتماسك ومثقف ، فهى نواة الأسرة والمجتمع الصوت الواعى وصانعة الوجدان الثقافى والوطني للأجيال ..

وحيث أن التطرف يُعد من أحد الظواهر التى بدأت فى الانتشار داخل المجتمعات على اختلاف أنواعها وانماطها ، فهى ظاهرة تعنى الخروج عن القيم والمعايير والعادات الشائعة فى المجتمع وتبنى قيم ومعايير مخالفة لها ، فإن المرأة تقوم بشكل عام بحماية القيم الصحيحة ونقلها إلى الاجيال المقبلة ، هذا إلى جانب مشاركتها كقيادة محلية داخل مدنها لدعم جهود الحكومات للدفاع عن المفاهيم الايجابية ومكافحة التطرف والإرهاب و نشر التوعية بتلك القضايا من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات.

وفى هذا الإطار، أشارت إلى تحقيق محافظة دمياط عدد من المبادرات فى هذا الملف جاء أبرزهم التعاون مع وزارتى الأوقاف و الهجرة المصرية لعقد ندوات حول مواجهة التطرف و مناهضة الهجرة غير الشرعية وأيضًا تنظيم دورات وورش عمل لدعم تلك القضايا من داخل المدينة الصديقة للنساء التى تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة على كافة المستويات ، وبالأخص على المستوى الاقتصادى من خلال تدريب السيدات على بمجالات ريادة الأعمال وتطوير قدراتهن ،علاوة على العمل نحو تعزيز مشاركات المرأة فى الأنشطة التى تناهض التطرف الفكرى ..

 

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