نقابة المحامين تُطلق الملتقى التدريبي الأول لإدارة الأزمات للأعضاء الجدد

افتتحت نقابة المحامين امس الخميس الملتقى التدريبي الأول في إدارة الأزمات، لأعضاء مجالس النقابات الفرعية الجدد المنتخبين من الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في خطوة نوعية تستهدف إعداد كوادر نقابية مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحافظة بورسعيد، داخل نادي وفندق النقابة بالمحافظة، بمشاركة نخبة من خبراء الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، حيث تم تنظيم البرنامج التدريبي دون تحميل النقابة أية أعباء مالية خاصة بالإقامة، في إطار حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

ويستمر الملتقى لمدة يومين، يتضمن كل يوم دورتين تدريبيتين مكثفتين، تستهدفان رفع كفاءة الأعضاء الجدد وتأهيلهم علميًا وعمليًا، بما يعزز من قدرتهم على خدمة الجمعية العمومية والارتقاء بمستوى الأداء النقابي.

وفي كلمته، رحب نقيب المحامين بالحضور، مؤكدًا أن هذا الملتقى يمثل ركيزة أساسية في إعداد جيل جديد من القيادات النقابية القادرة على استكمال مسيرة العطاء، والبناء على إرث النقابة العريق، بما يحقق تطلعات المحامين ويصون مكانة المهنة.

وفي سياق متصل، تطرق النقيب العام إلى أزمة المعاشات التي أُثيرت مؤخرًا، مؤكدًا أنه بادر فور علمه بالواقعة إلى إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أنه لن يتهاون مطلقًا مع أي محاولة للمساس بأموال المحامين أو حقوقهم.

وأوضح أن الواقعة لا تزال قيد التحقيقات، وأنه يتابع تطوراتها بشكل لحظي، داعيًا جموع المحامين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحقائق ستُعلن بشفافية كاملة فور انتهاء الجهات المختصة من عملها.