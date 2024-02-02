انقطاع المياه عن مدينة دمياط لمدة 8 ساعات.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (مركز دمياط- عزبة البرج - جنوب بورسعيد)، وذلك اعتبارا من الساعة ٩ صباح يوم السبت الموافق ٣-٢-٢٠٢٤ وحتي الساعة ٥ مساء نفس اليوم لمدة ٨ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا لأعمال صيانة محطة مياه العدلية "خط طرد ٦٠٠ مم".

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.