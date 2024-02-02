سوريا .. انفجارات قوية بـ حقل العمر النفطي في دير الزور



أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قوية في قاعدة الإحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري، في وقت سابق، اعلن سماع دوي انفجارات قرب قاعدة أمريكية بريف المالكية بمحافظة الحسكة.

وقال المرصد السوري، إن هناك سماع دوي انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور في سوريا حيث توجد قاعد للتحالف الدولي.

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إصابة 3 جنود أمريكيين جراء استهداف قاعدة حقل كونيكو بدير الزور.

وأصيب الجنود الأمريكيون بجراح متفاوتة، في هجوم مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران ، استهدفت منطقة قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف المرصد السوري، أنه جرى نقل الجنود عبر الطيران المروحي التابع لـ “التحالف الدولي” إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي