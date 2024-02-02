كرم جبر: يجب زيادة دور الدول العربية في دعم مصر عبر الاستثمار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أزمة الديون تحتاج إلى خطوات جيدة لحلها، مشيرا إلى أنه كان هناك عالم بريطاني اقتصادي شهير، يقول إنه “في حال تم اقتراض 100 جنيه من البنك؛ فأنت في أزمة.. وإذا اقترضت مليون جنيه؛ فالبنك في أزمة”.

وطالب الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال حواره ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، بالرقابة الشديدة على الأسواق لضبط أسعار السلع، موضحا: “الدولار نستطيع التغلب عليه، ولكن بإجراءات حازمة، ومشروعات استثمارية”.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنه لا بد أن يكون للدول العربية دور أكبر في دعم مصر، من خلال الاستثمار.

ونوه بأن الأخطار التي تحيط بمصر، تستوجب تدخل صناديق التمويل العربية، معقبا: “لا نطلب تبرعات.. ولكن استثمارات وُفِّرَت لها بيئة مهمة".