بكرى يطالب بمحاكمات عسكرية لمحتكرى السلع ويؤكد: أمن قومى

طالب الإعلامي مصطفى بكري بمحاكمات عاجلة لمحتكرى السلع حتى لو محاكمات عسكرية.

أوضح الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة "صدى البلد" ان توجيهات وقرارت حكومية بدخول 7 سلع دون جمارك تيسيرا على المواطنين وضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

ارتفاع الاسعار



تابع مصطفى بكري أن ارتفاع الأسعار يسبب أزمة كبيرة للمواطنين،وأن عدم الرقابة على التجار مسئولية كبيرة.

وقال «لا نتصور أن يتحدث المواطن المصري عن هياكل الفراخ ورغيف العيش، ولازم الرقابة والتموين وحماية المستهلك تنزل الأسواق، وعلى الحكومة أن تنتبه.