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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التوصل لتقنية طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي لعلاج الجلطات.. تفاصيل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور إسلام خليل، الأستاذ المساعد في مجال الميكرو روبوت، بجامعة توينتي بهولندا، تفاصيل مشاركة فريق بحثي دولي، التوصل لتقنية طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي لعلاج الجلطات، عن طريق "روبوت" في حجم حبة الأرز حتى يسهل تحركه بين الأوعية الدموية.

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أكد الدكتور إسلام خليل، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، انه "نستخدم الروبوت متناهي الصغر، لنختبرها في بيئة قريبة للغاية من البيئة التي سنواجهها داخل جسم الإنسان، والآن نتمكن من الوصول لأماكن يمكن أن نحددها، وبذلك فعلنا ما لم نقدر على فعله من قبل".

أضاف: "الأماكن التي لم نتمكن في السابق من الوصول إليها، فهذا الابتكار يمكننا من الوصول للجلطة بسرعة، بحيث نتمكن من إعادة تدفق الدم وإذابة الجلطات".

الذكاء الاصطناعي الأوعية الدموية تدفق الدم جسم الإنسان جلطات متناهى الصغر

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