رجل يعثر على زوجته باستخدام الذكاء الاصطناعي.. كيف تمكن من ذلك ؟

تقدم مطور برمجيات روسي استخدامًا مثيرًا للجدل للذكاء الاصطناعي بعد أن نجح في إيجاد زوجة له باستخدام منصة ChatGPT.

وأعلن ألكسندر زادان، البالغ من العمر 23 عامًا، أنه وجد شريكة حياته بعد أن وكّل اختياره للتكنولوجيا. بعد التعارف الافتراضي مع أكثر من 5000 امرأة على مدار العام، وجد زادان حبيبته في النهاية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” أوضح خبير البرمجيات الروسي أنه قدم لـ ChatGPT معلومات حول كيفية تواصله العادي.

في البداية، واجه بعض المشاكل لأن البرنامج لم يكن يعرفه جيدًا، ويمكن أن يكتب بعض الهراء، ولكن فيما بعد قام بتدريبه إلى حد كبير بحيث بدأ في التفاعل مع الفتيات تمامًا كما يفعل هو. وأكد البرنامج أنه بدأ أكثر من 5000 محادثة.

وضع زادان بعض التصفيات حتى يعرض عليه النساء اللواتي يجب أن يستمروا في التواصل معهن. وعندما التقى شخصيًا بكارينا، أدرك البرمجي أن ChatGPT قد وجد له شريكة عمره.

على حد قوله، أعاد تدريب النظام لتحليل رسائلهما، وقدمت الشبكة العصبية توصيات بشأن أماكن الخروج وطرق تنشيط الحديث.

في النهاية، اقترح ChatGPT على ألكسندر أن يقترح على كارينا الزواج، معتبرة العلاقة "متوازنة وقوية". واتبع زادان النصيحة، والآن يعلنان خطوبتهما. وأوضح البرمجي أنه يمكن بناء برنامج عام يساعد الناس على إيجاد شريك مثالي.