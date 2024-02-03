بالأرقام | جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد يعشق الهزيمة .. ما القصة؟

علّق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+ عبر قناة "النهار، على تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "بعد ما فعله مجلس الإدارة من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، وفي النهاية تتعاقد مع مدرب بهذه الأرقام؟ لماذا؟".

وواصل: "أرقام مدرب الزمالك الجديد ترعب وتخوف على مستقبل النادي، وأنا أرى أنه مدرب فرز ثالث ولا يليق بـ اسم القلعة البيضاء ".

وأضاف: "لا أعلم اختيار هذا المدرب البرتغالي تم وفقًا لماذا؟، هل لأنه بيخسر كتير؟ أرى أنه مثله مثل أوسوريو المدرب السابق للزمالك، من ناحية الخسارة وتلقي الأهداف الكثيرة".

وزاد: "كنت سيبت أوسوريو أو معتمد جمال!"، على الأقل أوسوريو كان يحتاج لتدعيمات ولكن الزمالك ظلمه، أريد أن أعرف ما هي ميزة جوميز للتعاقد معه؟".

وأتم: "هذا المدرب لم يذوق طعم الفوز في مسيرته، هل هذه الأرقام تليق بنادي الزمالك؟، اعتقد أن نادي الزمالك لم يوفق في التعاقد مع البرتغالي جوميز، ولكن أتمنى له كل التوفيق وتحقيق الفوز مع الأبيض".