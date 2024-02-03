عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام | جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد يعشق الهزيمة .. ما القصة؟

مدرب الزمالك الجديد
مدرب الزمالك الجديد

علّق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+ عبر قناة "النهار، على تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق  لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "بعد ما فعله مجلس الإدارة من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، وفي النهاية تتعاقد مع مدرب بهذه الأرقام؟ لماذا؟".

وواصل: "أرقام مدرب الزمالك الجديد ترعب وتخوف على مستقبل النادي، وأنا أرى أنه مدرب فرز ثالث ولا يليق بـ اسم القلعة البيضاء ".

وأضاف: "لا أعلم اختيار هذا المدرب البرتغالي تم وفقًا لماذا؟، هل لأنه بيخسر كتير؟ أرى أنه مثله مثل أوسوريو المدرب السابق للزمالك، من ناحية الخسارة وتلقي الأهداف الكثيرة".

وزاد: "كنت سيبت أوسوريو أو معتمد جمال!"، على الأقل أوسوريو كان يحتاج لتدعيمات ولكن الزمالك ظلمه، أريد أن أعرف ما هي ميزة جوميز للتعاقد معه؟".

وأتم: "هذا المدرب لم يذوق طعم الفوز في مسيرته، هل هذه الأرقام تليق بنادي الزمالك؟، اعتقد أن نادي الزمالك لم يوفق في التعاقد مع البرتغالي جوميز، ولكن أتمنى له كل التوفيق وتحقيق الفوز مع الأبيض".

الزمالك مدرب الزمالك الجديد من هو مدرب الزمالك الجديد إبراهيم سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

المرة الرابعة.. كوريا الشمالية تعلن تفاصيل إطلاق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

نبش القبور في غزة.. اعتراف صادم من المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على انتقال عبد الله السعيد للزمالك

بعد قرار البنك المركزي الأخير..أعلى 7 شهادات إدخار بفائدة مرتفعة

اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

بالأرقام | جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد يعشق الهزيمة .. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان إلى 35 مليون شخص.. تفاوت كبير في نتائج العلاج

ماذا يحدث لجسمك عند النوم جوار الموبايل؟

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ