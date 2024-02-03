ميمي جمال: استقبال الجمهور السعودي على المسرح شجعني أني أرجع أشتغل تاني

عبرت الفنانة ميمي جمال عن سعادتها بحفاوة استقبال الشعب السعودي لها أثناء عرض مسرحية «الصندوق الأحمر» مؤخرًا بموسم الرياض بعد غياب كبير عن خشبة المسرح.

تحدثت ميمي جمال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «استقبال الجمهور السعودي على المسرح شجعني أني ارجع اشتغل تاني والمسرحية كانت حلوة على الورق والمخرج طارق الابياري عايز يثبت نفسه».



وأكدت ميمي جمال على أن الفنانة ليلى علوي هي من أجبرتها على العودة للمسرح مجددًا بعد غياب سنوات طويلة، قائلة: «ليلى قالت لي أنا بقالي 37 سنة مشتغلتش مسرح وعايزاكي تقفي جنبي .. عملنا بروفات في مصر كتيرة.. وفي السعودية عملنا 6 بروفات».

وبينا معاد

وكشفت ميمي جمال عن أعمالها الفنية خلال الفترة القادمة، حيث تشارك في بطولة مسلسل «وبينا معاد الجزء الثاني»، والذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية، بالإضافة إلى مسلسل «العتاولة» مع أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، ومن المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، ومسلسل «بقينا اتنين».

