برعاية وزارة الشباب..انطلاق المرحلة الاولي من مراكز تدريب كرة السلة للفتيات

نفذت وزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة - الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع الاتحاد الدولى والاتحاد الافريقي والاتحاد المصرى لكرة السلة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، انطلقت المرحلة الاولي من مراكز تدريب كرة السلة للفتيات تحت شعار "Her World "

واعلن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان المبادرة تأتي ضمن المبادرات التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة لتمكين المرأة والفتيات الصغار طبقا لتوجيهاتالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار الإهتمام بالمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة.

واضاف صبحي ان مراكز تدريب كرة السلة تهدف الى نشر ثقافة لعبة كرة السلة بين الفتيات الصغار وتوسيع قاعدة الممارسة والتمهيد لتأهيل الفتيات للمشاركة والمنافسة فى قطاع البطولة.

وتم تنفيذ مراكز التدريب كرة السلة فى عدد ١٢ محافظة وهى المرحلتين الاولى والثانية ( القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية،الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، البحر الاحمر، قنا، اسوان، بورسعيد).



وتم البدء فى تنفيذ المهرجانات الرياضية لانتقاء الفتيات لضمهن لعدد ٦ محافظات والخاصة بالمرحلة الثالثة وهى (القليوبية، الاسماعيلية،سوهاج،الاقصر، السويس، المنيا)، وذلك لانتقاء عدد ٣٠ فتاة من المرحلة العمرية 2013 / 2014 للفتيات اللاتي لا تمارسن اللعبة، لممارسة كرة السلة وفق شروط ومعايير للعبة كرة السلة على ان يتم إعداد وانتقاء من المشاركات وتدريبهن بمعدل مرتين إسبوعياً، واختيار أفضل اللاعبات وانضمامهم للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة وبدعم من وزارة الشباب والرياضة.