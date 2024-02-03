البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران

أكد البيت الأبيض اليوم السبت أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، وذلك بعد أن ضربت القوّات الأميركية عشرات الأهداف في العراق وسوريا، قالت إنها مرتبطة بطهران.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافة قائلا: "نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الجمعة، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن لا تنوي ضرب الأراضي الإيرانية ردا على الهجوم الذي نُفذ على القاعدة الأمريكية في الأردن.

في حين صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجر اليوم السبت، بأن الضربات الجوية الأمريكية اليوم على أهداف فيلق القدس الإيراني والجماعات المرتبطة به "هي بداية الرد".

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن الضربات التي شنها الجيش الأمريكي ليل يوم الجمعة على مناطق في البلاد، تعد خرقا للسيادة العراقية.

وعقب توجيه الضربات، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رد الولايات المتحدة على الهجوم على قاعدة في الأردن ومقتل 3 جنود أمريكيين إثره، بدأ اليوم، وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها واشنطن.