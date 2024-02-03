طريقة عمل جزر سوتيه صحي ولذيذ

قدمت الشيف منال العالم ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، طريقة عمل جزر سوتيه بمذاق صحي ولذيذ.

مقادير جزر سوتيه

ربع كوب جوز مجروش

10 حبة متوسطة جزر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة تحضير جزر سوتيه

.1في مقلاة شوحي الجوز لتتصاعد رائحته، اتركيه جانبا

.2قشري الجزر، قطعيه الى شرائح نصف سم

.3في مقلاة سخني الزيت، الزبدة، الماء

.4اضيفي الجزر، انثري. الفلفل، الكمون، غطي المقلاة واتركيه يطهى على نار متوسطة لبضع دقائق ليصبح الجزر لين ويتشرب الماء

.5اضيفي العسل عصير الليمون وانثري البقدونس

.6ضعي الجزر في طبق. التقديم، انثري الجوز



