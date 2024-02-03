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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

غادة عادل وابنتها
غادة عادل وابنتها

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

حرصت الفنانة شريهان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال زياراتها للمتحف الكبير.

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد
حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

حرصت المذيعة إنجي علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة لها برفقة الفنانة غادل عادل وابنتها مريم مجدي الهواري، وذلك  خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال حضورها عقد قران المخرج عمر عبدالعزيز مساء أمس.

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للأمير الحسين ولي عهد الأردني مع الأميرة رجوة  أثناء حضورهم مباراة المنتخب الأردني الذي يلعب ضد طاجيكستان في قطر.

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