بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

حرصت الفنانة شريهان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال زياراتها للمتحف الكبير.

تألقت شريهان في الصور بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت معطفا متوسط الطول يشبه الفستان اتسم باللون البيج المزين ببعض النقوشات البسيطة للغاية.

وانتعلت شيريهان حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد صغيرة الحجم، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف فيها شيريهان أنظار جمهورها ومتابعيها، فهي من النجمات اللاتي يتسمن بأناقتها وذوقها الراقي في اختيار الملابس التي تظهر بها.

إليكم الصور….

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان

شريهان