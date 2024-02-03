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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

رجوة زوجة ولي عهد
رجوة زوجة ولي عهد الأردني

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للأمير الحسين ولي عهد الأردني مع الأميرة رجوة  أثناء حضورهم مباراة المنتخب الأردني الذي يلعب ضد طاجيكستان في قطر.
 

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خطفت رجوة زوجة ولي العهد الأردني الأنظار في الأستاد بإطلالة بسيطة كعادتها، حيث ارتدت تي شيرت المنتخب الأردني مع بنطلون واسع باللون الرمادي.

لم تبالغ رجوة زوجة ولي العهد الأرني في الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على قطع بسيطة للغاية، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الرمادي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رجوة على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لمسات بسيطة للغاية من المكياج.

رجوة زوجة ولي عهد الأردني
رجوة زوجة ولي عهد الأردني
رجوة زوجة ولي عهد الأردني
رجوة زوجة ولي عهد الأردني
رجوة زوجة ولي عهد الأردني
رجوة زوجة ولي عهد الأردني
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