بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

حرصت المذيعة إنجي علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة لها برفقة الفنانة غادل عادل وابنتها مريم مجدي الهواري، وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

لفتت مريم ابنة غادة عادل الأنظار في الصورة بإطلالة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية باللون الأبيض ونصف كم وأتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ابنة غادة عادل حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض،تزينت ببعض الإكسسوارت البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عادل على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

عيد ميلاد أبنة غادة عادل