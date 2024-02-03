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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"مخطوط إجابة السائلين بفتوى المتأخرين" في رسالة ماجستير بجامعة الأزهر.. غدا

صدى البلد

تناقش بكلية الدراسات العربية والإسلامية بنات بالقاهرة “جامعة الأزهر”  في الحادية عشر من صباح غد الأحد رسالة مقدمة من الباحثة الزهراء سعيد علي عثمان؛ لنيل درجة التخصص “الماجستير” في الفقه العام على المذهب الحنفي .

 تحمل الرسالة عنوان:" مخطوط: إجابة السائلين بفتوى المتأخرين" للإمام سراج الدين الحانوتي المتوفى سنة 1010ه، من أول كتاب الظهارة» إلى آخر كتاب «الأيمان والنذر» دراسة وتحقيق".

تناقش الرسالة لجنة مكونة من: الأستاذ الدكتور سالم محمد خليل مرة أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ “مشرفا”، والأستاذ الدكتور طاهر معتمد خليفة السيسي أستاذ الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا لشئون التعليم والطلاب “مناقشا خارجيا” و الدكتورة أماني عبد القادر عبد الفتاح أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات العربية والإسلامية بنات بالقاهرة “مناقشا داخليا”.

 اشتملت الدراسة على مقدمة وقسمين قسم دراسي، وقسم تحقيقي، وخاتمة، وفهارس وقد تضمنت المقدمة: التعريف بالموضوع، وسبب الاختيار، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في التحقيق، وخطة البحث.

وأما القسم الدراسي فقد اشتمل على فصلين:

الفصل الأول: التعريف بالشيخ سراج الدين الحانوتي اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته ووفاته، وشيوخه، وتلاميذه، وبيان الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحالة الدينية في هذا العصر.

والفصل الثاني: دراسة حول إجابة السائلين بفتوى المتأخرين"، ويشمل اسم المخطوط، وتوثيق نسبته للشيخ سراج الدين الحانوتي " ووصف نسخ المخطوط وأماكن وجودها، وصور ضوئية لنسخ المخطوط، ومنهج المؤلف، وأهم المصطلحات التي استخدمها.

وأما القسم التحقيقي فيشتمل على تحقيق جزء من المخطوط من بداية كتاب (الطهارة) إلى نهاية كتاب الأيمان والنذر وتشتمل على ستة أبواب باب الطهارة باب الصلاة، باب النكاح، باب الطلاق، باب النفقة، باب الأيمان والنذر.

 ثم الخاتمةو تضمنت أهم النتائج البحث الذي توصلت إليها أن المخطوطات من أهم دعائم تراثنا الفقهي  لأنها تساهم في نقل علوم السابقين والتعرف على أساليبهم ومناهجهم للاستفادة منه في واقعنا وظروف حياتنا .لينتفع به الجميع . وأن تحقيق التراث يحفظ العلم من الضياع .ويجعله سهل بين تناول طلاب العلم .

جامعة الأزهر كلية الدراسات العربية والإسلامية بنات بالقاهرة إجابة السائلين بفتوى المتأخرين

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