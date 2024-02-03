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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل غير قانوني.. سفينة فلبينية ترسو على جزيرة متنازع عليها مع الصين

سفينة فلبينية ترسو
سفينة فلبينية ترسو على جزيرة متنازع عليها مع الصين

أعلنت الصين، اليوم السبت، أن سفينة مدنية صغيرة من الفلبين "رست بشكل غير قانوني على شاطئ" جزيرة مرجانية في بحر الصين الجنوبي، حيث تطالب بكين ومانيلا بالسيادة عليها.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ذكر خفر السواحل الصيني في منشور على منصة "وي تشات"، أن السفينة، التي رست بجزيرة مرجانية ضمن أرخبيل سبراتلي، توقفت هناك لأغراض تتعلق بالإمداد.

ونشرت الفلبين عدداً صغيراً من الجنود على متن سفينة تعود للحرب العالمية الثانية ومتوقفة عن العمل منذ عام 1999، لتكون موقعاً يدعم مطالبها بالسيادة على منطقة سكند توماس شول المعروفة باسم أيونين في الفلبين وشعاب ريناي في الصين.

ورفضت مانيلا طلبات بكين العام الماضي، بسحب السفينة بعيداً في خلاف أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.

الصين الفلبين جزيرة مرجانية بحر الصين الجنوبي بكين

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