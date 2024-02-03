عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمعرض الدفاع العالمي 2024

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة بفعاليات النسخة الثانية من معـرض الدفاع العالمي 2024 "WDS: World Defense Show"، والمقرر إقامته بشمال العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه من المخطط أن يلتقى الوزير "محمد صلاح" عدداً من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في معرض الدفاع العالمي، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض للإطلاع على ما تم الوصول إليه عالمياً من تطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.

جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي "WDS" تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية كل عامين وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2022، ويستهدف المعرض جمع رواد قطاع تصنيع معدات الدفاع والأمن الدوليين تحت منصة واحدة لإستعراض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة مجالات الدفاع الخمسة (الدفاع عبر البر، والبحر، والجو، والفضاء، وأمن المعلومات)، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من (750) جهة عارضة من حول العالم.

الانتاج الحربى وزير الانتاج الحربي السعودية معرض الدفاع العالمي معرض الدفاع العالمي 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

مستوى تاريخي جديد.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. وهذه خريطة الطلب في مصر خلال عام

بيان عاجل للخارجية السورية ردا على الهجمات الإمريكية

سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح المائي

مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي

توقيف المهاجم.. 3جرحى في عملية طعن بباريس

الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وهذه أماكن سقوط الأمطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ