الكونغو الديمقراطية: مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح شرق البلاد

أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت أن المتمردين في شرق البلاد شنوا هجمات مسلحة يومي الخميس والجمعة تسبب في مقتل تسعة أشخاص.

وأشارت السلطات إلى أن المسلحين استخدموا المناجل والأسلحة النارية لمهاجمة أشخاص يعملون في الحقول في منطقة ريفية على جانبي الحدود بين إقليمي إيتوري وشمال كيفو اللذين يمزقهما الصراع، مضيفًا أن امرأتين كانتا من بين القتلى، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد المسؤول العسكري لإقليم بيني في شمال كيفو، الكولونيل تشارلز إيهوتا أوميانغا، عدد القتلى، وقال إن الجيش يلاحق المهاجمين.

وقال إيهوتا أوميانغا لوسائل الإعلام إن "المهاجمين يجوبون المنطقة ويقتلون أي شخص يقابلونه على طول الطريق، لكن جنودنا يلاحقونهم".

وكان الأمن في الجزء الشرقي من البلاد مصدر قلق كبير لجمهورية الكونغو الديمقراطية في السنوات الأخيرة بسبب الحملة المسلحة واسعة النطاق المناهضة للحكومة التي شنها متمردو حركة 23 مارس (M23).

وفي أواخر يناير، اتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية حركة إم23 بقتل 19 مدنيا وإصابة 27 آخرين في هجوم بقذائف الهاون على بلدة مويسو شرق الكونغو الديمقراطية.

وتمردت حركة إم23، وهي جماعة تقاتل من أجل مصالح أقلية التوتسي العرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأول مرة ضد الحكومة في عام 2012، لكنها تعرضت لهزيمة عسكرية كبيرة في عام 2013 وتم حلها.

وحمل المتمردون السلاح مرة أخرى في عام 2021، متهمين سلطات البلاد بانتهاك اتفاقيات دمج متمردي حركة 23 مارس منزوعة السلاح في الجيش.