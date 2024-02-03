الخارجية الإيرانية: الضربات الأمريكية على العراق وسوريا خطأ استراتيجي يؤدي لزيادة التوتر

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، قالت فيه الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية تمثل خطأ أمريكيا خطيرا واستراتيجيا سيؤدي فقط لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة

وشددت على أن الضربات الأمريكية انتهاك لسيادة العراق وسوريا ووحدة أراضيهما