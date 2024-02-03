20 مليار يورو.. بولندا تعلن موقفها بشأن مقترح بوريل في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي، اليوم السبت، أن دبلن تؤيد اقتراح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإنشاء مرفق خاص للمساعدات العسكرية لأوكرانيا ضمن مرفق السلام الأوروبي بمبلغ 20 مليار يورو للسنوات الأربع المقبلة.

وقال سيكورسكي، في بروكسل قبل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "إنني أؤيد الاقتراح الأصلي للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن مرفق السلام الأوروبي بقيمة 20 مليار يورو، والذي، كما يشير الاسم، هو ميزانية الدفاع الأوروبية لدينا. الدفاع الأوروبي فكرة حان وقتها"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ويواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة الاقتراح الذي قدمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإنشاء صندوق منفصل لأوكرانيا ضمن مرفق السلام الأوروبي بمبلغ 20 مليار يورو للسنوات الأربع المقبلة، مما يعني 5 يورو مليار مخصصات سنوية.

ومن المفترض أن هذه الأموال لن تعوض الدول الأعضاء عن الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تطوير قدرة صناعة الدفاع الأوروبية، على وجه الخصوص، من خلال تعزيز إنتاج الذخيرة لإمداد أوكرانيا بها.