اجتماع طارئ في العراق لبحث الرد على القصف الأمريكي

دعت رئاسة الجمهورية العراقية الي عقد اجتماع طارئ للرئاسات والكتل السياسية لبحث التطورات والتداعيات للقصف الامريكي واتخاذ مواقف واضحة وموحدة تحفظ كرامة البلد وسيادته وامن المواطنين.

أكدت الرئاسة العراقية ان العدوان الذي تعرضت له القائم ومناطق حدودية أخرى غربي البلاد انتهاك صارخ للسيادة العراقية.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها : هجمات أمس ستقوض فرص نجاح المفاوضات الجارية لتنظيم عمل التحالف الدولي

وأكدت الرئاسة العراقية ان هجمات أمس ستؤدي إلى تصعيد التوتر وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

ومن جانبه؛ شدد مستشار الأمن القومي العراقي علي أن الضربة العدوانية على البلاد ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية

