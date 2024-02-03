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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مرشح لعضوية مجلس المحامين: إصلاح منظومة المعاشات أهم أولويات برنامجي الانتخابي

صدى البلد

قال عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن إصلاح منظومة المعاشات من أهم اولوياته في برنامجه الانتخابي.

وأوضح جابر في بيان له، أن ذلك يمثل إلتزام أساسي تطبيقا لما نظمه المشرع في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته في المواد من 196 إلى 212، حيث أشترط المشرع لحصول المحامي على المعاش أما أن يتقاعد أو يكون أصابه عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة.

وأشار جابر الى أحقية المحامي في الحصول على المعاش عند بلوغة سن الستين دون أشتراط التوقف عن ممارسة المحاماة، لأنه لا يوجد محامي مهني يستطيع التوقف عن المحاماة، مؤكدا أنه سوف يعمل على تحقيق ذلك بتعديل تشريعي يوفره.

ولفت: يُشترط لاستحقاق المعاش أن يجبر المحامي على التوقف، ولا بد من عمل تعديل تشريعي توافق عليه نقابة المحامين ينص على استحقاق المعاش حين بلوغ الـ60، مع إمكانية الاستمرار في ممارسة أعمال المحاماة وعدم غلق مكاتب المحامين مقابل المعاش.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن خططا لتوفير الموارد المالية لتنفيذ ذلك التعديل التشريعي، بجانب إقرار زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات خاصة في ظل الموارد الكبيرة التي تحظى بها النقابة، بالشكل الذي يضمن للمحامي وشيوخ المهنة حياة كريمة لائقة بعد المعاش.

وسبق أن تقدم عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، بأوراق ترشحه على مقعد استئناف القاهرة.

وقال جابر: أستهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشاكل المحامين والوقوف مع هموم المحامين فيما يعانونه من غلاء المعيشة وضعف العمل النقابي.

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