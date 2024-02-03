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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وقفة احتجاجية لصحفيي "البوصلة" للمطالبة بالتكويد

صدى البلد

نظم صحفيو مجلة "البوصلة الاقتصادية"، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مكتب هشام يونس رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين للمطالبة بحقهم المشروع في تكويد المجلة والالتحاق بلجنة القيد تحت التمرين الحالية.

ورفع الزملاء الصحفيون المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها "٨ سنين صابرين.. وانهاردة مش راجعين، نطالب بقيد مجلة البوصلة الاقتصادية، ورقنا كله سليم ولسه واقعنا أليم، يا هشام قول الحق ورقنا سليم ولا لا".

وأكد المشاركون في الوقفة أنه على الرغم من تقديم مجلس إدارة المجلة كافة الأوراق التي تثبت توفيق أوضاع المجلة، لم يصدر قرارًا بتكويد المجلة.

وأوضحوا أن تلك المستندات شملت؛ وثيقة ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، وانتظام الصدور، فضلاً عن دفع مبلغ وقدرة مائة ألف جنيه لنقابة الصحفيين منذ عام 2019.

كما طالب المشاركون في الوقفة بتطبيق قرار مجلس النقابة الصادر في يناير 2019، بالموافقة على تكويد المجلة، وقبول دفعة جديدة من الزملاء بها خلال دورة القيد الحالية.

وأشار الزملاء إلى استمرار وقفاتهم الاحتجاجية لحين تنفيذ مطالبهم، مع فتح المجال المحتمل للتصعيد.

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