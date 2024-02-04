أحمد المسلماني: معرض القاهرة للكتاب الأول عالميا في عدد الزائرين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس السيسي رعى افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2024 والممتد إلى فبراير 2024.



وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "عدد كبير من الناشرين حوالي 1200 ناشر من 70 دولة يشاركون في المعرض"، لافتا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سوق هائل للكتاب لأنه يشارك فيه دور نشر كبيرة جدا من معظم دول العالم.

وأوضح أحمد المسلماني: “معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2006 أصبح عالمي بشكل كبير، وأصبح رقم 2 على مستوى العالم، والأول عالميا في عدد الزائرين والذين يصل عددهم إلى 4.5 مليون زائر سنويا”.