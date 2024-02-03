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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني يوضح سبب إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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عروض فنية غنائية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

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إقبال كبير على جناح الهيئة العامة للكتاب في معرض القاهرة الدولي

وقال الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 القوة الناعمة المصرية"، لافتا: "عام 1969 مصر احتفلت بمرور 1000 سنة على تأسيس مدينة القاهرة وحينها كان هناك وزير ثقافة عظيم هو الدكتور ثروت عكاشة، وقال حينها لابد من الاحتفاء بهذه المناسبة فأسس معرض القاهرة الدولي للكتاب".

 

وأشار: "الدكتورة سهير القلماوي الكاتبة الكبيرة كانت أول مشرفة على أول معرض دولي للكتاب عام 1969"، موضحا: "المعرض نجح واستمر وحاليا في عام 2024 الدورة الـ55 للمعرض".
 

احمد المسلماني معرض القاهرة الدولي للكتاب

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