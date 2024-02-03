عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: ليس مؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن كل شخص مسؤول، والله سائل كل إنسان يوم القيامة عما استرعاه، حفظ أم ضيّع، مشددا على أنه ليس مؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم.

رمضان عبد المعز : عليك بهذا الأمر حتى يبارك الله في رزقك

وذكر الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على قناة دي إم سي أنه ما عُبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر، مؤكدا على أهمية جبر الخواطر.

وتابع: يجب على التاجر أن يقوم بدوره، وأن يقوم الشيخ بدوره، وكذلك المسؤول، موضحا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

واكمل": "ربنا هيسألنى عن أسرتى وإخوتى وجيراني والمأمومين الذين وثقوا في ويصلوا الجمعة ويسمعونى وأنا أقف على المنبر"، مؤكدا: لابد أن نلجأ ونتضرع إلى الله.

رمضان عبد المعز يوم القيامة لعلهم يفقهون الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

رئيس شعبة الأدوية: نقص العلاج في مصر لا علاقة له بالتهريب للخارج

وصلت 140 جنيهًا.. لماذا ترتفع أسعار الفاصوليا البيضاء بالأسواق؟

نجم ميلان يجاور محمد صلاح برقم مميز في الدوريات الخمس الكبرى

قبل إبرام صفقة الرهائن.. حماس تجدد دعوتها لانسحاب القوات الإسرائيلية

تعاون منتظر بين مصر وكوريا الشمالية على مستوى اللجان الأولمبية

ننشر القوائم النهائية للمرشحين على عضوية مجالس الشُّعب بانتخابات نقابة المهندسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ