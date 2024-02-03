رمضان عبد المعز: ليس مؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن كل شخص مسؤول، والله سائل كل إنسان يوم القيامة عما استرعاه، حفظ أم ضيّع، مشددا على أنه ليس مؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم.

وذكر الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على قناة دي إم سي أنه ما عُبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر، مؤكدا على أهمية جبر الخواطر.

وتابع: يجب على التاجر أن يقوم بدوره، وأن يقوم الشيخ بدوره، وكذلك المسؤول، موضحا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

واكمل": "ربنا هيسألنى عن أسرتى وإخوتى وجيراني والمأمومين الذين وثقوا في ويصلوا الجمعة ويسمعونى وأنا أقف على المنبر"، مؤكدا: لابد أن نلجأ ونتضرع إلى الله.