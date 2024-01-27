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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز : عليك بهذا الأمر حتى يبارك الله في رزقك

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إنه  لكي يرزقك الله ويبارك لك في رزقك، عليك أن تتخلق بأخلاق الله، فعندما تريد أن يغفر الله  لك فاغفر للناس، وليسامحك فسامح الناس، لأن الجزاء من جنس العمل.

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وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"،  عندما يقول الله سبحانه وتعالى: "وفي السماء رزقكم وما توعدون"، وقوله تعالى: "لا نسألك رزقك نحن نرزقك"، وقوله تعالى: "وما من دابة إلا على الله رزقها"، فعليك أن تطمئن.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى قال: "ما عندكم ينفد وما عند الله باق"، مشددا على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا"، معلقا: "الناس النهاردة بتبخل حتى بفلوس الزكاة، ويقولك الفلوس صعبة، انت متخيل الزكاة دي هتقلل فلوسك؟، فراجعوا صدقاتكم في ناس مقصرة في زكاة المال".

 

 

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون زكاة المال الزكاة

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