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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز : بداية العام الجديد تكون بهذه الطريقة

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أن النبى كان يمشى مرة ومعه معاذ ابن جبل وقال له: "يا معاذ إنى أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول "اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"، أذكرك وأشكرك واعبدك صح.

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وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سى،  ما أجمل أن نفتتح العام الجديد بحق ربنا علينا، بأن نعبده ولا نعبده سواه كما قال فى كتابه العزيز :"إياك نعبد وإياك نستعين"، نخصك بالعبادة يارب ولا نعبد سواك.

ونصح  عبد المعز، الناس بالعبادة والمبالغة فى الصبر، فالعبادة لها واجب من صلاة وصوم وزكاة وكل العبادات، مشيرا إلى أن من يخطف الصلاة ويصليها بسرعة تقول له الصلاة :"ضيعك الله كما ضيعتنى"، مؤكدا أن العبادة حق ربنا علينا. 

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون الصبر

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