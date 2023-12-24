رمضان عبد المعز: توقير الإمام العادل وولى الأمر وحافظ القرآن ضروري

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامية، إن مصر طول عمرها مصر مليئة بالخيرات والبركات، صحيح نزل القرآن في الحجاز ولكنه قُرئ في مصر".

وأشاد خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC" باحتواء المصريين لأهل القرآن الكريم وأهل التلاوة، مشددا على ضرورة أن نبجل وتوقر ثلاثة أشخاص، هم الإمام العادل، أو ولى الأمر، وحافظ القرآن، له وقار وهيبة، بأنه يحمل كلام الله عز وجل، والثالث إكرام ذى الشيبة المسلم تقديرا لسنّه.

وواصل الشيخ رمضان عبد المعز: لما كنا صغيرين كنا ندخل المسابقات القرآنية، وكل سنة يكون هناك مسابقة داخل مصر وأخرى عالمية، وكانت تقام احتفالية في ليلة القدر تنظمها وزارة الأوقاف".

