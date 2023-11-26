رمضان عبد المعز: هؤلاء أول من يدخلون الجنة .. حاول أن تكون منهم

أول من يدخلون الجنة يوم القيامة من كان مخمول القلب صدوق اللسان، هكذا قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي.

وأضاف “ عبد المعز”، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"،أن مخمول القلب هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، أي قلب نظيف وجميل وسليم ونقي، وهو أفضل الناس وأول من يدخل الجنة يوم القيامة.

وأوضح أن الفعل من مخموم "خم"، وتعني "كنس"، أي المكنوس، تعني النظيف التقي النقي، مردفا: "في مصطلحات الشباب بيهزروا بيها مثل، ضبط المصنع، أي فطرة الله".

وأشار الى أن من الشخصيات العظيمة في تاريخ البشرية، أولهم الأنبياء، حيث قال الله تعالى: "اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ".