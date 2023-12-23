رمضان عبد المعز: يُحرَّم على النار كل من يحمل هذه الصفات

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إن سيدنا إبراهيم دعا ربه بألا يخذه يوم البعث وذلك فى قوله :" ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".

وأضاف رمضان عبد المعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، الله يشهد لسيدنا إبراهيم بالوفاء فى قوله "وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى"، وقال :" إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* شَاكِراً لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ*.



ولفت رمضان عبد المعز إلى أن المؤمنين بينهم ألفة وحب والابتعاد عن الغل، وهم أصفياء أنقياء اتقياء، موضحا أن القلب السليم به ألفه وحب للناس ويحمل الخير لهم، وقال صل الله عليه وسلم :" إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون".



وأوضح عبد المعز أن الموطؤون أكنافا هم من لا يؤذون أحدا ويضللون على أصحابهم "لين هين سهل قريب من الناس"، وهنيئا لمن يحملون تلك الصفات لأنهم محرمون على النار، حيث قال النبى: "حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس".