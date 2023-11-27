رمضان عبد المعز: قلوب الكفار قاسية وميتة ومعرضة للصدأ

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله- تعالى- يراضي أصحاب القلوب السليمة، أما الكفار فقلوبهم مريضة وقاسية.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، أن الكفار قلوبهم تصدأ ولا تعرف الحب أو اللطف والكرم، أما المؤمن فيحرص على أن يكون قلبه سليما.

وتابع عبد المعز بقوله "كن مع الله يكن الله معك، والرحماء هما دول اللي بيشوفوا ربنا، ولهم قلوب تعرف ربنا، وبيشوفوا حاجات الناس مش بيشوفوها".

وأشار إلى أن أتباع الرسول كانت قلوبهم مليئة بالرحمة والرأفة، ويعملون بقول الله- تعالى-: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ".

سلامة القلب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن القلب لن يكون سليما؛ إلا إذا كان خاليا من الشرك، منوها بأن سلامة القلب تأتي من “الإخلاص، والنصح والتناصح، ولزوم الجماعة”.

وأضاف رمضان عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن المؤمن صاحب القلب السليم ينظر إلى الناس على أنهم أفضل منه، وعلينا أن نكثر من دعاء (اللهم اجعلني في نظر الناس كبيرا وفي نظر عيني صغيرا).

واستشهد بقول الله- تعالى-: (وَلَقَدْ آتيناك سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) منوها بأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، كما قال- تعالى-: (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) والآية فيها حث على التواضع مع الآخرين.