عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: ما زال الجرح ينزف ويتألم لما يجري على أرض فلسطين

صدى البلد

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن هناك من أذانهم صما وقلوبهم غلفا وأعينهم عمياء، مشيرا إلى أنه بقدر ما يجري على أرض فلسطين ويسبب لنا ألما إلا أنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى :إن مع العسر يسرا"، "ألا إن نصر الله قريب"، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون" فعندنا يقين لا يتزحزح تجاه هذا الملف.

رمضان عبد المعز: علينا أن نكون صفا واحدا وقت الأزمات

رمضان عبد المعز: قلوبنا تعتصر لما يحدث بفلسطين.. وكلنا على قلب رجل واحد

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز  خلال برنامج لعلهم يفقهون على قناة دي أم سي: المظلوم هياخد حقه حتى لو مابيسجدش ولا مبيركعش ولا ميعرفش ربنا، فدعوة المظلوم رفعها الله فوق الغمام تفتح لها أبواب السماء، ويقسم ربنا لأنصرنك ولو بعد حين".


وتابع: ما زال الجرح ينزف وما زال كل مؤمن وكل حر وكل إنسان ليس فقط مسلما، بل إنسانيته بخير، ما زال الجميع يتألم لما يجري على أرض فلسطين.

رمضان عبد المعز القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية وعروبة القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من لبنان ضد إسرائيل بعد مقتل مدنيين في غارة للاحتلال

اتجاه لـ رحيل أوسوريو عن الزمالك وفسخ العقد بالتراضي| إعلامي يكشف مفاجأة

خبير في العلاقات الدولية: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أولى جولاتها الخارجية.. حملة السيسي الانتخابية تزور المجلس القومي للمرأة

حكومة غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات القطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا؟

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

باستخدام فمه ويده .. مشهد مأساوي لأب فلسطيني يبحث عن أولاده تحت أنقاض غزة

لوك مختلف .. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ