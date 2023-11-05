رمضان عبد المعز: ما زال الجرح ينزف ويتألم لما يجري على أرض فلسطين

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن هناك من أذانهم صما وقلوبهم غلفا وأعينهم عمياء، مشيرا إلى أنه بقدر ما يجري على أرض فلسطين ويسبب لنا ألما إلا أنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى :إن مع العسر يسرا"، "ألا إن نصر الله قريب"، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون" فعندنا يقين لا يتزحزح تجاه هذا الملف.

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون على قناة دي أم سي: المظلوم هياخد حقه حتى لو مابيسجدش ولا مبيركعش ولا ميعرفش ربنا، فدعوة المظلوم رفعها الله فوق الغمام تفتح لها أبواب السماء، ويقسم ربنا لأنصرنك ولو بعد حين".



وتابع: ما زال الجرح ينزف وما زال كل مؤمن وكل حر وكل إنسان ليس فقط مسلما، بل إنسانيته بخير، ما زال الجميع يتألم لما يجري على أرض فلسطين.