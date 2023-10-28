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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: قلوبنا تعتصر لما يحدث بفلسطين.. وكلنا على قلب رجل واحد

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أشخاص ليس لديهم يقين ولا أمل، ولكن الأمل في الله لا ينقطع، ومهما طال الليل؛ فلا بد من طلوع النهار، مؤكدا أن المؤمن دائما ما يقرأ ما بين السطور، وهو أن “نصر الله قريب”.

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وأضاف رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، عن حزنه مما تشهده فلسطين من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "قلوبنا تعتصر لما يجري في أرض فلسطين وكلنا على قلب رجل واحد وندعو بنصر إخواننا، ونتذكر أن الشيطان يحاول أن ينسينا وعد الله بالنصر".

ووجه رسالة بشأن ما يحدث في فلسطين، قائلا: "في هذا الوقت مفيش مجال للتنازع ولا الخصام ولا اتهام بعضنا البعض بالخيانة على مواقع التواصل الاجتماعي، في ناس قاعدة تكتب ومش عارفة حاجة، وكلنا في خندق واحد، والمصلحة واحدة، وربنا ونبينا واحد، ومصيرنا واحد، والبعض اللي مش فاهم كده، ولا بد من الاصطفاف صفا واحد في مواجهة العدو".

رمضان عبد المعز القضية الفلسطينية وعروبة القدس القدس الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي

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