رمضان عبد المعز يكشف أسباب نصر الله للعبد.. تعرف عليها

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: "ألا إن نصر الله قريب"، مشيرا إلى أن هناك خطوات مطلوبة تسمى أسباب النصر، فلا بد من الصبر.



وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، أن هناك خطوات مطلوبة للوصول إلى النصر، وأرشدنا إليها القرآن الكريم، ففي ختام سورة آل عمران قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، وفي السورة التي تليها سورة النساء يقول تعالى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم".





وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: "مش هننتصر إلا لما نصبر ولما نتقى ربنا ولما نبقى مؤمنين ولما نعمل عمل صالح، منوها أن كل هذه خطوات وأسباب من أسباب النصر".

كما تابع رمضان عبد المعز: "مش هننتصر إلا لما نتوكل على ربنا وذلك بالأخذ بالأسباب، والتي قال عنها الله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة".

وأشار إلى أننا ينبغي ألا ننسى أنه في عز المحن والشدائد، على عهد النبي، جمل توزن من ذهب تخرج من فم النبي، فيقول لسيدنا زيد (لا تحزن فإن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا).

كما يقول النبي في غزوة الأحزاب وأثناء حصار المسلمين (أبشروا بنصر الله) فالله يبشر عباده المؤمنين، منوها أن أفئدة الناس مملوئة لما يجرى على أرض فلسطين.

واستشهد رمضان عبد المعز، بقول الله تعالى (وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) فالله هاديا ولن يضل أحدا، شخص هداه الله، وينصر من يشاء من عباده.

واستشهد بقول الله تعالى (إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ) كما يقول تعالى (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّ) وقوله تعالى (وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

